رسمياً.. السد يجدد عقد تشافي لموسم اضافي

2020-07-05 | 14:35
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اعلن فريق السد القطري تجديد عقد مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز لموسم إضافي، لينهي بذلك التكهنات التي دارت في الأيام الماضية حول اقترابه من تدريب برشلونة الإسباني في الموسم القادم.
وذكر نادي السد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا:" رسميًا..تجديد عقد تشافي هيرنانديز، مدربًا للفريق لموسم إضافي 2020/2021".
ومن جانبه صرح تشافي بعد تجديد تعاقده بشكل رسمي، قائلًا:" سعيد بتجديد عقدي مع الزعيم، وأعمل مع ادارة النادي خلال الفترة الحالية على عدة ملفات".
وأضاف:" من أهمها تجديد عقد نجم الفريق أكرم عفيف، بالاضافة للتعاقد مع لاعبين محترفين بدلاً من الاسباني جابي والمكسيكي ماركو فابيان".
ومن جانبه صرح تشافي بعد تجديد تعاقده بشكل رسمي، قائلًا:" سعيد بتجديد عقدي مع الزعيم، وأعمل مع ادارة النادي خلال الفترة الحالية على عدة ملفات".
وأضاف:" من أهمها تجديد عقد نجم الفريق أكرم عفيف، بالاضافة للتعاقد مع لاعبين محترفين بدلاً من الاسباني جابي والمكسيكي ماركو فابيان".
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