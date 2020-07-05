رسمياً.. السد يجدد عقد تشافي لموسم اضافي

وذكر نادي السد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا:" رسميًا..تجديد عقد تشافي هيرنانديز، مدربًا للفريق لموسم إضافي 2020/2021".

ومن جانبه صرح تشافي بعد تجديد تعاقده بشكل رسمي، قائلًا:" سعيد بتجديد عقدي مع الزعيم، وأعمل مع ادارة النادي خلال الفترة الحالية على عدة ملفات".



وأضاف:" من أهمها تجديد عقد نجم الفريق أكرم عفيف، بالاضافة للتعاقد مع لاعبين محترفين بدلاً من الاسباني جابي والمكسيكي ماركو فابيان".