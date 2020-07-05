اكد الرئيس فلاديمير بوتين، إن حق الجمهوريات السوفيتية، في الانسحاب من الاتحاد السوفيتي، كان بمثابة قنبلة موقوتة، وينبغي على روسيا تجنب مثل هذه الأخطاء.
وقال بوتين، في مقابلة مع برنامج تلفزيوني، إن "الدستور السوفيتي تضمن الطرح اللينيني حول الحق في انفصال الجمهوريات عن الاتحاد".
واضاف، "هذه هي القنبلة الموقوتة التي وضعت عام 1922 أثناء تشكيل الاتحاد السوفيتي". وشدد بوتين على أن هذه القاعدة تكررت في الدساتير اللاحقة للاتحاد السوفيتي. مبينا: "بالطبع، يجب أن نتجنب مثل هذه الأشياء".
واوضح الرئيس الروسي: "إنني على قناعة تامة، بأننا نتصرف بشكل صحيح، عندما اعتمدنا التعديلات على الدستور الحالي. هذه التعديلات ستعزز دولتنا وتهيء الظروف للتطور التدريجي لبلدنا لعقود قادمة".
واضاف، "هذه هي القنبلة الموقوتة التي وضعت عام 1922 أثناء تشكيل الاتحاد السوفيتي". وشدد بوتين على أن هذه القاعدة تكررت في الدساتير اللاحقة للاتحاد السوفيتي. مبينا: "بالطبع، يجب أن نتجنب مثل هذه الأشياء".
واوضح الرئيس الروسي: "إنني على قناعة تامة، بأننا نتصرف بشكل صحيح، عندما اعتمدنا التعديلات على الدستور الحالي. هذه التعديلات ستعزز دولتنا وتهيء الظروف للتطور التدريجي لبلدنا لعقود قادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يتحدث عن 'القنبلة الموقوتة' في الدستور السوفيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.