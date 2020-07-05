بابل.. قرار بإعفاء مدراء البلديات في الأقضية والنواحي

قرر محافظ بابل حسن منديل، الأحد، إعفاء جميع مدراء البلديات في الأقضية والنواحي بسبب "تقصيرهم" في تخصيص قطع أراضٍ لثلاث فئات. وذكرت صحيفة "الصباح" الرسمية، أن "محافظ بابل يعفي جميع مدراء البلديات في الاقضية والنواحي بسبب تقصيرهم في تخصيص قطع أراضٍ للشهداء والجيش الأبيض والقوات الأمنية".



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