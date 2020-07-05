عضو بمفوضية حقوق الإنسان: إصابة نازح في نينوى بفايروس كورونا

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، الأحد، إصابة نازح في مخيم العليل الثاني في محافظة نينوى بفايروس كورونا.
وقال الغراوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أحد النازحين في مخيم العليل الثاني في محافظة نينوى أصيب بفايروس كورونا".
ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق بحسب آخر بيان لوزارة الصحة، 58354، وحالات الشفاء 31077، ومجموع الوفيات 2368.
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