



وأضافت، أن "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بدخولة الأراضي العراقية بصورة غير قانونية بغية المتاجرة ببيع المخدرات"، مشيرا الىا أنه "تم تدوين أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه". وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على أحد المتهمين من الجنسية الآسيوية داخل الأراضي العراقية بحوزتة ٥ كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة كان في نيتة بيعها الى أحد تجار المخدرات العراقيين".وأضافت، أن "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بدخولة الأراضي العراقية بصورة غير قانونية بغية المتاجرة ببيع المخدرات"، مشيرا الىا أنه "تم تدوين أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات: إحباط عملية تهريب مخدرات من إحدى دول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.