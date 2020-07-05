انت الان تتابع ايران: تسجيل 2560 إصابة جديدة ب"كورونا" والاجمالي 240438 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

اعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الاحد تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات ال24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري في تصريح صحفي "انه بعد الاعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الاصابات بالفيروس في البلاد الى 240438 اصابة".

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واضافت سادات لاري انه تم تسجيل 163 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى 11571 حالة.

واشارت الى ان حالات الشفاء بلغت 201330 حالة في عموم البلاد.