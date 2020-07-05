ايران: تسجيل 2560 إصابة جديدة ب"كورونا" والاجمالي 240438

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اعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الاحد تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات ال24 الماضية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري في تصريح صحفي "انه بعد الاعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الاصابات بالفيروس في البلاد الى 240438 اصابة".
واضافت سادات لاري انه تم تسجيل 163 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى 11571 حالة.
واشارت الى ان حالات الشفاء بلغت 201330 حالة في عموم البلاد.
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