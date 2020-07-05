نعت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الفنانة رجلء الجداوي، والتي وافتها المنية فجر اليوم الأحد.
وقالت انتصار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عى موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخاً من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد”.
كانت هذه تفاصيل خبر قرينة الرئيس السيسي تنعي رجاء الجداوي: تركت خلفها تاريخًا من الأعمال الفنية الراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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