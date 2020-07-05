قرينة الرئيس السيسي تنعي رجاء الجداوي: تركت خلفها تاريخًا من الأعمال الفنية الراقية

نعت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الفنانة رجلء الجداوي، والتي وافتها المنية فجر اليوم الأحد.

وقالت انتصار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عى موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخاً من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد”.