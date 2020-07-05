أسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه في منتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في بنكين أخريين.

تراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

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وانخفض سعر الدولار 4 قروش الإسكندرية إلى 16.04 جنيه للشراء، و16.14 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي إلى 16.05 جنيه، و16.15 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 7 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التجاري الدولي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.