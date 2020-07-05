محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه "حالة طوارئ" بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمحاولة وقف تفشي الفيروس.
وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن مجلس الوزراء سيعود للانعقاد غدا ليتخذ قراره بشأن القيود الجديدة وسيقدم خطة في غضون الأيام المقبلة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يفرضها الوباء.
وسجلت إسرائيل إجمالا أكثر من 29 ألف إصابة بكورونا، و330 حالة وفاة.
وكانت إسرائيل قد سارعت لفرض تدابير مشددة خلال شهر مارس ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة.
إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: نواجه "حالة طوارئ" بسبب ارتفاع إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.