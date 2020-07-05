نتنياهو: نواجه "حالة طوارئ" بسبب ارتفاع إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه "حالة طوارئ" بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمحاولة وقف تفشي الفيروس.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن مجلس الوزراء سيعود للانعقاد غدا ليتخذ قراره بشأن القيود الجديدة وسيقدم خطة في غضون الأيام المقبلة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يفرضها الوباء.

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وسجلت إسرائيل إجمالا أكثر من 29 ألف إصابة بكورونا، و330 حالة وفاة.

وكانت إسرائيل قد سارعت لفرض تدابير مشددة خلال شهر مارس ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة.

إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.