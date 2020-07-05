صور.. تغريم 48 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن ضبط 48 سيارة ما بين "ميكروباص – أجرة – رحلات - تاكسي عداد – سرفيس" وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الأحد، تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد المخالفين، وذلك بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف.

وأشار إلى أنها استهدفت مناطق ومواقف "الأحرار – العصلوجي – الزراعة – موقف المنصورة" بالزقازيق، وأسفرت عن ضبط 48 سيارة مخالفة، وتفعيل قرار الغرامة على المخالفين.