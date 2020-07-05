نقيب المحامين: أداء أي خدمة نقابية مقترن بسداد اشتراك 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين​، قرارا بعدم أداء أي خدمة إلا بعد سداد اشتراك النقابة عن عام 2020 وفقا لقانون المحاماة.

وبحسب بيان، نص القرار على أن يتنبه على الإدارات المختصة بالنقابة بعدم أداء أي خدمة إلا بعد سداد اشتراك النقابة عن عام 2020 طبقا لأحكام المادة/ 169 من قانون المحاماة.