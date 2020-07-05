روسيا تجري أكثر من 21 مليون اختبار للكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
أعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك أن المختصين الروس أجروا حتى الآن أكثر من 21 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن عدد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة قد بلغ 317 ألف اختبار، مضيفة أن حوالي 280 ألف شخص مازالوا تحت المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 24 وفاة جديدة جراء الفيروس في العاصمة الروسية موسكو يوم السبت، مقابل 25 وفاة الجمعة، وبلغ إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو منذ بدء انتشار الوباء 3953 شخصا.
يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم روسيا بلغ 674 ألفا و515 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 10 آلاف حالة وبلغ عدد المتعافين نحو 447 ألف شخص من الفيروس.
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