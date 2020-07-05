البيئة تصدر تقريرًا حول إنجازات مشروع "دمج التنوّع البيولوجي في السياحة بمصر" خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة البيئة، العمل على دمج صون الموارد الطبيعية في التخطيط والتنمية السياحية والأنشطة السياحية، عبر دمج التنوّع البيولوجي في السياحة بمصر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على الثروات الطبيعية لنا والأجيال القادمة.

وقالت الوزارة، في بيان، الأحد: يتم تنفيذ المشروع بأسلوب المشاركة الفاعلة بين وزارة البيئة والجهات المعنية وذلك من خلال تكوين 3 مجموعات عمل من كافة الجهات المعنية بإدارة أنشطة المشروع سواء جهات حكومية، قطاع خاص أو مجتمع مدني، بالإضافة إلى إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة ووضع أطر للتعاون مع محافظة البحر الأحمر فيما يتعلق بالسياحة المستدامة وتحديث دليل "جرين ستار" مع قطاع السياحة.

محاور عمل المشروع الأساسية

- السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، ومن أهم ما تم تنفيذه إعداد الحملة الوطنية "إيكو إيجبت" للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية، ووضع الخطة التنفيذية لتطبيق منظومة التصاريح بالمحميات الطبيعية، وتقييم عدد من الفرص الاستثمارية بالمحميات الطبيعية، ودراسة إمكانية إعلان منطقة الشويلة كمحمية طبيعية.

- الأنشطة السياحية، وتشمل إطلاق علامة "جرين فينز" وإدماجها رسميًا في قطاع الغوص والأنشطة البحرية.

- دعم فني لبرنامج رفع الوعي البيئي بقطاع الفنادق، ويشمل الحصر والتنسيق بين موردي بدائل البلاستيك وقطاع الفنادق والمنشاَت السياحية

التخطيط والتنمية السياحية

- إعداد الدليل الإرشادي لصيانة وتجديد المماشي والسقالات البحرية والمنشآت الشاطئية الخفيفة.

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- إعداد إطار لدراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي مع الجهات المعنية.

- دور المشروع في دعم السياحة البيئية في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وانتهى المشروع من إعداد الأدلة الإرشادية وهي:

- الدليل الإرشادي لإدارة المخلفات الطبية في قطاع الفنادق والمنشآت السياحية.

- الدليل الإرشادي لإدارة المخلفات البديلة البلدية للمنشآت المخصصة للحجر الصحي بالفنادق والمنشآت السياحية.

- تقديم ورقة سياسة عمل توضح كيفية التعاون بين السياحة والبيئة في ظل الجائحة.

نشر الوعي البيئي

من خلال إعداد الحملة الوطنية "إيكو إيجبت" للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية، وإعداد حملة رفع الوعي البيئي لقطاع السياحة والسائحين للحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، وتنفيذ مجموعة من المحاضرات بالجامعات والمؤتمرات ومعارض ذات صلة.