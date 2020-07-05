عُمان تسجل 10 وفيات و1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل عشر حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 213 .

وذكرت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، أنه تم تسجيل 1072 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 46,178 حالة. وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة هناك 799 لعمانيين، و273 لغير عمانيين.

وتجاوز إجمالي عدد المتعافين 27 ألفا.

وحثت الوزارة جميع السكان على الحفاظ على ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل.