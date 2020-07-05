كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة البريطاني يشيد بالسلوك المسؤول بعد إعادة فتح الحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، بأن الناس في إنجلترا يبدو أنهم تصرفوا بأنفسهم على نطاق واسع مع إعادة فتح الحانات في نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد الخطوة الأخيرة نحو العودة إلى طبيعتها من إغلاق فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة، إنه يشعر بالصدمة من الكيفية التي اتبعت بها الخطوة الأخيرة لتخفيف الإغلاق وقلل من شأن الحالات الفردية التي لم تحترم فيها المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأخبر "هانكوك" "سكاي نيوز": "من ما رأيت، على الرغم من وجود بعض الصور على عكس ذلك، تصرف الناس بشكل مسؤول للغاية إلى حد كبير".

وأردف: "بشكل عام، أنا سعيد بما حدث بالأمس. لقد كان من الجيد حقًا رؤية الأشخاص من حولهم، وبعيدًا اجتماعيًا إلى حد كبير".

توافد الآلاف من الناس على الحانات والمطاعم والبارات حول إنجلترا يوم السبت مع إعادة فتح أجزاء كبيرة من قطاع الضيافة للمرة الأولى منذ مارس.

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حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الناس على "الاستمتاع بالصيف بأمان" في الوقت الذي يحاول فيه السير في مسار ضيق لاستعادة الإنفاق الاستهلاكي لمساعدة الشركات المتضررة على التعافي، مع تجنب الموجة الثانية من عدوى الفيروس.

كانت بريطانيا الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من الفيروس ويبلغ عدد القتلى الرسمي 44198.

تنطبق التغييرات على القواعد فقط على إنجلترا حيث كانت الدول المفوضة في المملكة المتحدة تضع جداول زمنية خاصة بها لتخفيف القيود، مع تخفيف ويلز واسكتلندا ببطء أكثر.

تساءل الرئيس الوطني لاتحاد الشرطة جون أبتر عما إذا كانت فكرة البقاء بعيدًا اجتماعيًا متوافقة مع الاستهلاك المفرط للكحول.

وقال، في تغريدة بعد انتهاء فترة التحول في ساوثامبتون، جنوب إنجلترا: "ما كان واضحًا تمامًا هو أن الأشخاص السكارى لا يمكنهم / لا يمكنهم التباعد اجتماعيًا".

وأضاف: "لقد كانت ليلة مزدحمة لكن التحول تمكن من التأقلم."