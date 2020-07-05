كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة ساحل ألاسكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة هز ولاية ألاسكا في الساعة 8:53:35 (بالتوقيت العالمي).

وحسب الهيئة، تم تسجيل مركز الزلزال على بعد 219 كم جنوب بلدة ساند بوينت على عمق عشرة كيلومترات، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

لا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات بسبب النشاط الزلزالي حتى الآن. لم تصدر السلطات في ألاسكا تحذيرا من تسونامي فيما يتعلق بالزلزال.

في كانون الثاني، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.2 درجة غرب مدينة أداك في ألاسكا.

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تعد الولاية الواقعة في أقصى شمال الولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول نشاطًا زلزاليًا في البلاد. تم تسجيل ثاني أقوى زلزال مسجل في عام 1964، بقياس 9.2 على مقياس ريختر. تسبب الزلزال القوي في أضرار جسيمة وتسبب في حدوث تسونامي.

وفي سياق منفصل، هز زلزال بقوة ٤.٦ درجة على مقياس ريختر، محافظة كلستان بشمال إيران، مساء يوم السبت.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، أن الزلزال وقع في منطقة كميش تبه بمحافظة كلستان، مساء يوم السبت.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.