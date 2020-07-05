كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة تعلن زيادة قياسية في الإصابات بفيروس كورونا العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد العالمي يوم السبت، حيث ارتفع العدد الإجمالي بمقدار 212,326 خلال 24 ساعة.

ووفقًا لتقرير يومي، كانت أكبر الزيادات من الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وسجل الرقم القياسي السابق لمنظمة الصحة العالمية للحالات الجديدة 189.077 يوم 28 يونيو. وظلت الوفيات ثابتة عند نحو 5000 في اليوم، كما أوردت وكالة "رويترز".

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي 11 مليون يوم الجمعة، وفقا لإحصاءات وكالة "رويترز"، في علامة فارقة أخرى في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.

وقد أفادت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، بأنها أوقفت تجاربها لعلاج مرضى كورونا بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين وعقار الإيدز لوبينافير/ريتونافير، بعد أن فشلت في الحد من الوفيات.

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وقالت المنظمة في بيان مشيرة إلى تجارب كبيرة تشارك فيها دول عديدة "تظهر النتائج المبدئية للتجارب أن هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير/ريتونافير لا يسهمان بشيء يذكر في الحد من وفيات مرضى كورونا الخاضعين للعلاج في المستشفيات. سيوقف الباحثون التجارب على الفور".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن القرار، الذي اتخذ بناء على توصية لجنة دولية، لا يسري على دراسات أخرى ترتبط باستخدامهما مع المرضى خارج المستشفيات أو كوقاية.

ويبحث جانب آخر من التجارب التي تقودها منظمة الصحة العالمية الأثر المحتمل لعقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسيز في علاج مرضى كورونا.

وكشف أحدث إحصاء لوكالة رويترز،يوم السبت، بأن أكثر من 11.15 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 526088 شخصاً توفوا جراء الفيروس.