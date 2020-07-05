كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاحتجاجات تتوسع في أستراليا دعما لحركة "حياة السود مهمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع الآلاف في مدينة سيدني ومدن أسترالية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم حركة "حياة السود مهمة" وزيادة التركيز على سوء معاملة السكان الأصليين.

في احتجاج سيدني، تم إعطاء الأقنعة ومعقمات اليد، وناشد المنظمون الناس للحفاظ على التباعد الاجتماعي. أقيم حفل تدخين قديم للسكان الأصليين، حيث قامت أسر المتوفين في حجز الشرطة بدوره، كما أوردت وكالة "رويترز".

بعد شهر من أول مسيرات من هذا النوع في أستراليا، كانت الحشود أصغر وسط تحذيرات صحية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تنمو العدوى في ولاية فيكتوريا، موطن ملبورن، ثاني أكبر مدينة.

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وجذبت الاحتجاجات في أديلايد وبريسبان وكيرنز وداروين وبيرث ومدن أخرى في اليوم السابق حشودًا أصغر.

ويزداد الوعي العالمي بمعاملة الأقليات نتيجة لحركة حياة السود مهمة، حيث تجري أستراليا تحقيقًا في تدمير عملاق التعدين ريو تينتو لكهفين من السكان الأصليين ومقدسين.

تظهر أحدث البيانات الحكومية أن السكان الأصليين في أستراليا يشكلون ما يزيد قليلاً عن 3 ٪ من السكان البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة.