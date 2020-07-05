كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المتظاهرون يحرقون العلم الأمريكي قرب البيت الأبيض بعد خطاب "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرق المتظاهرون علمًا أمريكيًا بالقرب من البيت الأبيض بعد خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد، في يوم الاستقلال الأمريكي، الذي وعد فيه بهزيمة اليسار الراديكالي.

وأفادت صحيفة "ذا هيل" يوم السبت، بأن المتظاهرين كانوا يهتفون "واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، عبودية، إبادة، وحرب. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، أمريكا لم تكن رائعة على الإطلاق"، حيث كانوا يحرقون العلم، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقالت "إن بي سي 4" واشنطن، إن المئات من المتظاهرين ساروا من بلاك ليفز ماتر بلازا إلى المول الوطني يوم السبت، وإن شرطة مكافحة الشغب تواجه المتظاهرين في المول الوطني.

ووفقًا لـ"إن بي سي"، حاول المتظاهرون من الحزب الشيوعي الثوري أولاً حرق العديد من الأعلام الأمريكية الصغيرة ولكن انتهى بهم المطاف بإشعال علم أكبر خارج ساحة لافاييت.

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وقال "ترامب"، في خطابه في الرابع من يوليو في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "في طريقها لهزيمة اليسار الراديكالي والماركسيين والفوضويين والمحرضين واللصوص والأشخاص الذين ليس لديهم أدنى فكرة عما يفعلون".

وأضاف "ترامب"، أن الولايات المتحدة ستدافع عن طريقة الحياة الأمريكية وتحافظ عليها، والتي بدأت في عام 1492 عندما اكتشف كريستوفر كولومبوس أمريكا.

وأردف "ترامب": "لن نسمح أبدا للغوغاء الغاضبين بتمزيق تماثيلنا، أو محو تاريخنا، أو تلقين أطفالنا أو الدوس على حرياتنا".

أسقط حشد من المتظاهرين تمثال كريستوفر كولومبوس وألقوا به في ميناء بالتيمور الداخلي ليلة الرابع من يوليو، وفقًا لصحيفة بالتيمور صن.

وقع "ترامب" الشهر الماضي على أمر تنفيذي بشأن حماية الآثار في البلاد، والتي أصبحت هدفًا رئيسيًا للمتظاهرين خلال شهر من الاشتباكات العنيفة والمظاهرات بعد وفاة جورج فلويد، رجل أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 46 عامًا، في حجز شرطة مينيابوليس في 25 مايو.