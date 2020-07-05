كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تعيد فتح ضريح تاج محل بمسافات اجتماعية وأقنعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الهند، أنه يتعين على زوار ضريح تاج محل ارتداء الأقنعة في جميع الأوقات، والحفاظ على التباعد، وعدم لمس أسطح الرخام المتلألئة عند إعادة افتتاح النصب التذكاري الهندي الذي يعود إلى القرن السابع عشر للحب يوم الاثنين بعد إغلاق فيروس كورونا المستجد لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة السياحة الاتحادية في تغريدة على "تويتر": "يجب أن تلتزم جميع المعالم والمواقع المحمية مركزيًا ببروتوكولات مثل التعقيم والمسافة الاجتماعية والبروتوكولات الصحية الأخرى"، كما أوردت وكالة "رويترز".

سيتم السماح بـ 5000 سائح فقط في يوم واحد، مقسمة إلى مجموعتين، وهي بعيدة كل البعد عن مستويات الذروة البالغة 80 ألف في اليوم الذين سيحتشدون في الضريح الذي بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان في مدينة أجرا الشمالية في 22 عام من المحاولة.

تُعيد السلطات فتح ضريح تاج والآثار الأخرى، مثل القلعة الحمراء التاريخية في نيودلهي، في الوقت الذي ترتفع فيه عدوى الفيروس الهندي بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر.

أبلغت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن ارتفاع قياسي في يوم واحد من 24،850 حالة جديدة وأكثر من 600 حالة وفاة، مما رفع العدد الإجمالي للحالة إلى 673،165، مقربًا من روسيا، ثالث أكثر الدول تضررًا على مستوى العالم.

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لكن الحكومة رفعت حظرًا هائلاً على سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، والذي ترك عشرات الآلاف بدون عمل وأغلقت الشركات.

بينما لا تزال الرحلات الدولية معلقة، تم فتح السفر الداخلي، وتأمل الحكومة أن يبدأ الزوار في العودة إلى بعض الوجهات الشعبية.

ولا تزال أجرا، واحدة من أولى مجموعات الفيروس الكبرى في الهند، المدينة الأكثر تضررا في ولاية أوتار براديش، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.

وقال مسؤول في إدارة المنطقة المحلية، طلب عدم ذكر اسمه، قبل إعادة افتتاح النصب المخطط: "في جميع أنحاء تاج مناطق احتواء".

وأضاف المسؤول: "لا نتوقع زوارا هنا لأن التجمعات حول تاج، بما في ذلك المتاجر والفنادق مغلقة".

ولا تزال مناطق الاحتواء، وهي المناطق التي تم تحديدها على أنها الأكثر تأثرًا بالفيروس، تخضع لقفل صارم، مع تقييد الوصول والتنقل للسلع والخدمات الأساسية فقط.