ست محافظات تقترب من نصف درجة الغليان غدا.. الانواء تنشر حالة الطقس

اعلنت هئية الانواء الجوية، الاحد، عن حالة الطقس للايام المقبلة، فيما اشارت الى ان حرارة عدد من المحافظات تقترب من نصف درجة الغليان. اليوم الاحد مع جدول بدرجات الحرارة في عموم العراق جدول بدرجات الحرارة في عموم العراق ليوم غد الاثنين Advertisements حالة الطقس في العراق ليوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء حالة الطقس ليومي الاربعاء والخميس المقبلين

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