اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال عائلة "داعشية" في بغداد.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على عائلة داعشية مكونة من الأم وأربعة أولاد في حصوة ابو غريب غربي العاصمة".

واضافت انهم "من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرا الى انهم "من عوائل عصابات داعش الإرهابية الهاربين من محافظة الأنبار خلال عمليات التحرير".

واكدت انه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".