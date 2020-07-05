ذي قار تسجل اعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ ظهور الفايروس في المحافظة

افاد مصدر طبي، الاحد، بأن ذي قار سجلت اليوم اعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ ظهور الفايروس في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ذي قار سجلت اليوم الاحد، ٣٧٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا".
واضافت ان "هذه الحصيلة هي الاعلى منذ ظهور الوباء في المحافظة".
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