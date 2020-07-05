حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 11.29 مليون والوفيات 529505 على مستوى العالم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 11.29 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 529505​ أشخاص توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129730 حالة وفاة ومليوني و856239 حالة إصابة.

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وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 64265 حالة وفاة ومليون 577004‭ ‬حالات إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 10027 حالة وفاة و674515حالة إصابة.