حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 11.29 مليون والوفيات 529505 على مستوى العالم

أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 11.29 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 529505 أشخاص توفوا جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129730 حالة وفاة ومليوني و856239 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 64265 حالة وفاة ومليون 577004 حالات إصابة.
وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 10027 حالة وفاة و674515حالة إصابة.
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