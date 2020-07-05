بريطانيا تقترب من اتفاق مع سانوفي وجلاكسو سميثكلاين لشراء لقاح كوفيد-19

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا اقتربت من التوصل لاتفاق بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (624 مليون دولار) مع شركتي سانوفي وجلاكسو سميثكلاين للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره الشركتان للوقاية من كوفيد-19.

وأضافت الصحيفة أن بريطانيا تبحث خيار شراء اللقاح إذا ثبتت فاعليته في تجارب على البشر من المقرر أن تبدأ في سبتمبر أيلول.