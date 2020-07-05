عاجل.. 310 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 14132 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 14132 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، بعد تسجيل 310 حالة جديدة.

وحسب ذات الحصيل،جة، فقد وصل عدد الوفيات في 234 حالة، حتى صباح اليوم الأحد، بعد تسجيل حالتي وفاة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

Advertisements

وقالت الوزارة، إن عدد حالات التعافي من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 9410 حالة، بعد تسجيل 81 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 739908 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.