طقس الأحد…حرارة مرتفعة تصل إلى 46 درجة ببعض المناطق

يرتقب أن تعرف مناطق من المملكة، اليوم الأحد، طقسا حارا بالمناطق الجنوبية، بالجنوب الشرقي ، سوس، والسايس والسهول الداخلية.

حالة الطقس تتميز أيضا اليوم بسحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو بضباب بالواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي.

هذا ويرتقب نزول قطرات محليا غرب المتوسط والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و 48 درجة.