مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، عددا من الشبان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، أحدهما طالب في جامعة بيرزيت، فيما اندلعت مواجهات إثر اقتحام عدد من المناطق.

وأفاد نادي الأسير بإن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت صالح أبو زيد بالقرب من حاجز الخان الأحمر، بعد إيقاف المركبة التي كان يستقلها وتم نقله لجهة غير معلومة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من محيط "دوار الفواكه" شمال القدس المحتلة، فيما اعتقلت الشاب عبد الكريم خالد أبو سل من مخيم العروب شمال الخليل، فجر اليوم.

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ودهمت شرطة الاحتلال بلدة العيسوية ، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان الذين استهدفوا سيارة تابعة لشرطة الاحتلال بالزجاجات الحارقة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه منازل المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتقالاتها اليومية في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، وسط اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان.