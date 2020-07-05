إصابة شاب في شجار بحيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر شجار نشب في شارع "يعكوف دوري" في مدينة حيفا، صباح اليوم الأحد.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح في أطراف جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تتضح خلفيته بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.