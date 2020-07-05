كورونا: 335 إصابة في رهط و282 بعرعرة النقب و134 بباقة و125 بكفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سُجلت إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عدة بلدات عربية، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأحد.

ومن بين البلدات التي شهدت ارتفاعا في حالات كورونا، رهط وعرعرة النقب وكفر قاسم. فيما سُجل ارتفاع في حالات الشفاء ببلدات أخرى.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الأحد، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 335، المتعافون 114.

عرعرة النقب: المصابون 282، المتعافون 72.

حورة: المصابون 222، المتعافون 183.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 150.

أم الفحم: المصابون 138، المتعافون 83.

باقة الغربية: المصابون 134، المتعافون 25.

الطيبة: المصابون 79، المتعافون 50.

جت المثلث: المصابون 54، المتعافون 26.

اللقية: المصابون 27، المتعافون 11.

عرعرة المثلث: المصابون 26، المتعافون 6.

جلجولية: المصابون 25، المتعافون 13.

طلعة عارة: المصابون 26، المتعافون 10.

كفر قرع: المصابون 54، المتعافون 14.

Advertisements

البعنة: المصابون 43، المتعافون 33.

شفاعمرو: المصابون 24، المتعافون 7.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 16، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 38، المتعافون 21.

طمرة: المصابون 36، المتعافون 22.

كفر قاسم: المصابون 125، المتعافون 19.

سخنين: المصابون 20، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 18، المتعافون 15.

نحف: المصابون 25، المتعافون 11.

قلنسوة: المصابون 25، المتعافون 12.

مجد الكروم: المصابون 32، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 48، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 42، المتعافون 13.