القدس - بواسطة محمد عز العرب - سُجلت إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عدة بلدات عربية، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأحد.
ومن بين البلدات التي شهدت ارتفاعا في حالات كورونا، رهط وعرعرة النقب وكفر قاسم. فيما سُجل ارتفاع في حالات الشفاء ببلدات أخرى.
وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الأحد، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:
رهط: المصابون 335، المتعافون 114.
عرعرة النقب: المصابون 282، المتعافون 72.
حورة: المصابون 222، المتعافون 183.
دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 150.
أم الفحم: المصابون 138، المتعافون 83.
باقة الغربية: المصابون 134، المتعافون 25.
الطيبة: المصابون 79، المتعافون 50.
جت المثلث: المصابون 54، المتعافون 26.
اللقية: المصابون 27، المتعافون 11.
عرعرة المثلث: المصابون 26، المتعافون 6.
جلجولية: المصابون 25، المتعافون 13.
طلعة عارة: المصابون 26، المتعافون 10.
كفر قرع: المصابون 54، المتعافون 14.
البعنة: المصابون 43، المتعافون 33.
شفاعمرو: المصابون 24، المتعافون 7.
جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.
الفريديس: المصابون 16، المتعافون 15.
دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.
الناصرة: المصابون 38، المتعافون 21.
طمرة: المصابون 36، المتعافون 22.
كفر قاسم: المصابون 125، المتعافون 19.
سخنين: المصابون 20، المتعافون 17.
كفر كنا: المصابون 18، المتعافون 15.
نحف: المصابون 25، المتعافون 11.
قلنسوة: المصابون 25، المتعافون 12.
مجد الكروم: المصابون 32، المتعافون 20.
الطيرة: المصابون 48، المتعافون 7.
كسيفة: المصابون 42، المتعافون 13.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا: 335 إصابة في رهط و282 بعرعرة النقب و134 بباقة و125 بكفر قاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.