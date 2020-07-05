مقتل مشرف حوثي بنيران مهمشات في محافظة عمران

الأحد 5 يوليه 2020

صورة أرشيفية Advertisements

قتل أحد مشرفي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، أمس السبت 4 يوليو 2020م، بنيران نساء في محافظة عمران، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.



وقالت مصادر محلية، إن المشرف الحوثي المدعو "أبو علي الخولاني"، قتل على يد نساء ينحدرن من ما تسمى بـ"الاسر المهمشة"، حيث قمن باطلاص النار عليه اثناء زيارته اليوم منطقة مديرية القفلة، بعمران، كما تم أسر مرافقه الشخصي بعد تجريده من سلاحه الناري.

يأتي ذلك على خلفية تصفية المشرف "الخولاني" لثلاثة من عناصر "المهمشين" وجرح رابع، اثر رفضهم الالتحاق بصفوف المليشيا للقتال معها في الجبهات.