اخبار العالم

مقتل مشرف حوثي بنيران مهمشات في محافظة عمران

0 نشر
السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مشرف حوثي بنيران مهمشات في محافظة عمران والان مع التفاصيل

الأحد 5 يوليه 2020

صورة أرشيفية

Advertisements

قتل أحد مشرفي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، أمس السبت 4 يوليو 2020م، بنيران نساء في محافظة عمران، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وقالت مصادر محلية، إن المشرف الحوثي المدعو "أبو علي الخولاني"، قتل على يد نساء ينحدرن من ما تسمى بـ"الاسر المهمشة"، حيث قمن باطلاص النار عليه اثناء زيارته اليوم منطقة مديرية القفلة، بعمران، كما تم أسر مرافقه الشخصي بعد تجريده من سلاحه الناري.

يأتي ذلك على خلفية تصفية المشرف "الخولاني" لثلاثة من عناصر "المهمشين" وجرح رابع، اثر رفضهم الالتحاق بصفوف المليشيا للقتال معها في الجبهات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مشرف حوثي بنيران مهمشات في محافظة عمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا