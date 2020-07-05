شكرا لقرائتكم خبر عن 44 ألف ضحية لـ"كورونا" في المملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 286 ألفا و412 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغت 44 ألفا و283 حالة . وتعافى 1375 من المصابين حتى الآن .
كانت هذه تفاصيل خبر 44 ألف ضحية لـ"كورونا" في المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.