شكرا لقرائتكم خبر عن 44 ألف ضحية لـ"كورونا" في المملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 286 ألفا و412 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغت 44 ألفا و283 حالة . وتعافى 1375 من المصابين حتى الآن .