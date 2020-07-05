شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرا صناعيا لدراسة بيئة الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الصين اليوم الأحد، قمرا صناعيا؛ لدراسة بيئة الفضاء وإجراء تجارب تكنولوجية ذات صلة، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين. وذكر المركز - في بيان اليوم - أن القمر الصناعي تم إطلاقه بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 دي" الساعة 7:44 صباحا (بتوقيت بكين)، ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطلق قمرا صناعيا لدراسة بيئة الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.