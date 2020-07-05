شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 24.8 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 24850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 673 ألف و 165 حالة.

وتعد الهند بذلك رابع أكثر دولة تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وروسيا، كما سجلت الهند 613 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 19268 حالة.