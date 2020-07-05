شكرا لقرائتكم خبر عن دمج وزارات.. إعلان تشكيل جديد لحكومة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الاحد الهيكل الجديد للحكومة.

وقال بن راشد ، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام ) عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم: "نعلن اليوم عن دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسؤوليات وإعادة تشكيل حكومة الإمارات".

وأضاف :"هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا ، حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".

وأشار بن راشد إلى إلغاء 50 بالمئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، لافتا إلى دمج حوالي 50 بالمئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات ، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد ، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.