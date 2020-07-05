شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 680 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا اليوم الأحد، تسجيل 6736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 681251.

وقالت السلطات إن 134 شخصا لاقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10161.

وكانت قد سجلت روسيا أمس السبت 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 674515.

وقالت السلطات إن 168 شخصا لاقوا حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 10027.