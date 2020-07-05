رسمياً.. برشلونة يُعلن إصابة مدافعه وخروجه من قائمة مباراة فياريال

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت بغداد على ملعب "لا سيراميكا"، بقيادة الحكم الدولي كارلوس ديل سيروج راندي.

وأصدر برشلونة بيانًا منذ قليل يؤكد من خلاله إصابة مدافعه وظهيره الأيسر، جونيور فيربو، في الفخذ الأيمن، ولن يستطيع السفر مع بعثة الفريق الكتالوني وبالتالي سيخرج من قائمة المباراة.



سينضم فيربو لزميله ومدافع نادي برشلونة، صامويل أومتيتي، الذي تعرض للإصابة قبل أيام في الركبة اليسرى ولن يتمكن من المشاركة في المباراة.

الجدير بالذكر أن برشلونة في حاجة إلى العودة إلى نغمة الفوز بعد التعادل في مباراتين أمام سيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد حتى لا يسمح لغريمه ومتصدر الدوري الإسباني ريال مدريد باتساع الفارق لأكثر من 4 نقاط في حالة فوز الأخير في تمام الثانية ظهر اليوم أمام أتليتك بلباو، ليبقى على آماله الضعيفة في الفوز باللقب.