تظاهرة امام بوابة المنطقة الخضراء احتجاجا على كاريكاتير صحيفة الشرق الاوسط

تظاهر مواطنون في بغداد، الاحد، امام بوابة المنطقة الخضراء احتجاجا على كاريكاتير صحيفة الشرق الاوسط.

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من المواطنين تظاهروا اليوم امام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على كاريكاتير صحيفة الشرق الاوسط والذي يمثل تجاوزا على المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.

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واضاف المراسل ان القوات الامنية فتحت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مشيرا الى وقوع اصابات بين صفوفهم.

يذكر ان صحيفة الشرق الاوسط نشرت في وقت سابق كاريكاتير على احدى صفحاتها، الامر الذي وصفه البعض انه يمثل تجاوزا للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.