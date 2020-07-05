فلسطين تواجه عودة كورونا بتمديد الطوارئ شهرا

مع اتساع انتشار فيروس كورونا، مدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، حالة الطوارئ لشهر إضافي لمواجهة الوباء.

وجاء في نص مرسوم رئاسي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه "لقد تقرر إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا".

وأضاف" تقوم جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

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وكان الرئيس الفلسطيني أعلن للمرة الأولى عن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا، في شهر مارس/آذار الماضي، ومنذ ذلك الحين تم تمديده شهريا.

القرار الجديد جاء مع اتساع انتشار الفيروس في الأراضي الفلسطينية وبشكل غير مسبوق.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء أمس، وصول العدد الإجمالي للإصابات إلى 4250 حالة بينها 3597 حالة نشطة.

فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 17 حالة.