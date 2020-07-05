شبح الانتخابات يحوم في إسرائيل..جانتس مع وضد

مع عودة شبح الانتخابات لإسرائيل، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، أنه لا يخشى الانتخابات، لكنه اعتبر إجراء سباق مبكر الآن "سيئا وغير مسؤول".

جانتس الذي كان يتحدث في مقابلة مطولة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي ، صباح الأحد، كان يرد على تلويح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعودة إلى صناديق الاقتراع.

وعاد شبح الانتخابات ليلوح بالأفق في إسرائيل بعد خلافات بين الرجلين حول الميزانية الإسرائيلية وخطط الضم بالضفة الغربية.

خلافات نتنياهو جانتس

وبرزت الخلافات بين نتنياهو وجانتس مع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة منذ ظهور الوباء، مطلع العام الجاري.

فمساء أمس، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم تسجيل 936 إصابة بالفيروس خلال يوم واحد، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 29032 حالة.

وقال جانتس إنه انضم مع حزب العمل إلى الحكومة من أجل منع إجراء انتخابات رابعة، مشيرا إلى أنه "لا يخشى الانتخابات".

وأضاف في هذا الصدد "لقد شاركت في ثلاث جولات بالفعل، لكنني أعتقد أنه في هذه المرحلة يجب إبعاد إسرائيل عن الانتخابات".

وتعهد جانتس "ببذل كل الجهود لمنع اجراء انتخابات رابعة في هذا الوقت"، معتبرا إجراء سباق مبكر في هذا الوقت "سيئا وغير مسؤول لإسرائيل".

وكان وزير الدفاع يرد على تلويح نتنياهو بإجراء انتخابات إذا لم تتم المصادقة على ميزانية الحكومة هذا الأسبوع.

ويدفع نتنياهو باتجاه إقرار ميزانية لعام واحد بحجة انتشار فيروس كورونا، ولكن جانتس يطرح ميزانية لمدة عامين وهو ما يرفضه الأول.

وقال نتنياهو مساء الجمعة " أنوي عرض الميزانية للتصويت خلال أسبوع".

Advertisements

وردا على معارضة جانتس للميزانية أضاف نتنياهو"سأفعل ذلك رغم معارضة أزرق أبيض، وإذا ما أرادوا انتخابات فهذه مشكلتهم".

وجاء تشكيل الحكومة الحالية في شهر مايو/آيار الماضي بعد 3 انتخابات بدأت في أبريل/نيسان 2019

إيران مجددا

واعتبر جانتس أن ثمة مشاكل ملحة في إسرائيل بينها انتشار فيروس كورونا، الأزمة الاقتصادية، والأمن والانقسامات داخل المجتمع.

وقال إن "إيران تنشر الإرهاب والأسلحة عبر الشرق الأوسط، إلى سوريا ولبنان وغزة".

وأضاف: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك قدرات نووية، وسنمنع ذلك بكل الوسائل الضرورية".

لكنه رفض تأكيد أو نفي مسؤولية إسرائيل عن هجمات على مواقع إيرانية، قائلا: "لا يمكنني تأكيد أو نفي حادثة أو أخرى".

الانفصال عن الفلسطينيين

وعلى الصعيد الفلسطيني، جدد جانتس رفض تنفيذ ضم واسع لأراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية دون تنسيق مع الإدارة الأمريكية.

وقال "أنا أؤيد الانفصال عن الفلسطينيين، لكن الطريقة الصحيحة لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية هي من خلال إشراك الولايات المتحدة في الحوار وإجراء حوار مع الفلسطينيين".

وتابع: "على إسرائيل أن لا تبحث عن اختصارات عندما يتعلق الأمر بالضم".

ووشارحا موقفه المؤيد للانفصال عن الفلسطينيين: "هناك كيان فلسطيني. ماذا يريد الإسرائيليون؟ معظمهم لا يستطيعون المخاطرة بدولة فلسطينية غير منزوعة السلاح ، لكن معظمهم لا يريدون أن يحكموا الفلسطينيين".

ولم يفصح جانتس عن ما يعنيه بالانفصال عن الفلسطينيين.

ولا يصل الانفصال إلى مرحلة القبول بدولة فلسطينية .