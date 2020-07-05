شكرا لقرائتكم معارك حاسمة في البيضاء.. ومقتل قيادي حوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، المدعو أبو نصرالله المراني، الأحد، بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وحقق الجيش تقدماً جديداً في جبهة قانية خلال معارك حاسمة تكبدت فيها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث تمكن الجيش من تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها الحوثيون في منطقة قانية مثل الجبل الأبيض والهضاب الكايدة ووادي قانية الاستراتيجي، وفق مراسل "العربية/الحدث".

يذكر أن الانقلابيين تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة قانية بنيران الجيش اليمني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، خلال الفترة من 20 إلى 29 يونيو 2020.

Advertisements

ووفقاً لما رصده المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فقد بلغت الخسائر البشرية للميليشيات 562 عنصراً توزعت بين 241 قتيلاً و300 جريح و21 أسيراً لدى قوات الجيش.

تدمير آليات ومخازن أسلحة

وخلال الفترة ذاتها، تمكنت قوات الجيش وطيران التحالف من تدمير 35 آلية، منها 9 دبابات و8 عربات مدرعة و18 طقماً.

كما دمّرت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف 15 ثكنة حوثية ومخزن أسلحة في مواقع متفرقة شمال غربي محافظة البيضاء، فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من ضمنها قناصات وأسلحة رشاشة.

إلى ذلك أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن هذه الإحصائية هي لما تمكن فريقه من توثيقها، ولا تشمل كافة الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها الحوثيون في تلك الجبهة، والتي قال إنها "تفوق الحصر".