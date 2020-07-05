"8 سنوات في ساحات المحاكم انتهت بالسجن".. القصة الكاملة لسجن الفنان طارق النهري 15 عاما في أحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة النقض، أمس، بتأييد حكم سجن الفنان طارق النهري 15 عاما في قضية أحداث مجلس الوزراء، ورفضت المحكمة الطعن المقدم لها على الحكم، وبذلك يكون حكم الإدانة والسجن في القضية نهائيا باتا.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر عام 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة لأقوال "دومة" وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه. حسبما نشر موقع "الوطن".

حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر

وعاقبت المحكمة طارق النهري غيابيا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، إضافة إلى معاقبة باقي المتهمين بين السجن المؤبد والمشدد 5 و10 و15 سنة، وإلى تسلسل الأحداث:

3 أبريل 2012

ألقت أجهزة الأمن القبض على الممثل طارق النهري بتهمة التحريض على اﻷحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء، والمعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء، تنفيذا لقرار قاضي التحقيقات في القضية رقم 8629/2011 جنح السيدة، بضبط وإحضار المدعو طارق النهري حازم حسن ويعمل ممثلاً، بعدما اعترف عليه عدد من المتهمين في القضية بأنه حرضهم على افتعال مشاحنات ومشاجرات مع رجال الأمن، مقابل منحهم مبالغ مالية.

7 يوليو 2012

أمر النائب العام بإحالة 293 متهمًا، بينهم 24 حدثًا و10 هاربين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقضية.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.

29 يوليو 2012

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة 269 متهما بإتلاف وتخريب الممتلكات العامة، وإضرام الحريق عمدا في بعض المنشآت وتعطيل المرور، مع محاولة اقتحام وزارة الداخلية في الأحداث التي وقعت في منتصف ديسمبر الماضي، إلى الدور الأول من شهر أكتوبر، لسماع دفاع النيابة.

وشهدت المحاكمة عددا من المفاجآت من قبل دفاع المتهمين الـ269 في أولى جلسات محاكمتهم بالتعدي على قوات الشرطة وحرق المجمع العلمي وحيازة الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، والذين اتهموا قوات الجيش والشرطة بتدبير تلك الأحداث وتلفيق الاتهامات للمتهمين من أجل حبسهم وإحباط الثورة التي شهدتها البلاد.

29 نوفمبر 2012

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء، والمتهم فيها 269 شخصًا، لجلسة 31 يناير 2013، لسماع شهود الإثبات والاطلاع على المستندات.

وقدم دفاع المتهمين حافظة مستندات تحتوي على التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام، والخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية، وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في التظلمات المقدمة.

22 يوليو 2013

تواجد الفنان طارق النهري في ميدان التحرير عصر يوم الاشتباكات التي دارت بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه، وكان عددا من مؤيدي مرسي اقتحموا ميدان التحرير، بينما يعتصم عددًا كبيرًا من معارضي الرئيس السابق هناك.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، أوقعت قتيلا واحدا حسب تقارير صادرة عن وزارة الصحة ، ويعرف عن طارق النهري نشاطاته السياسية، وكان جرى حبسه من قبل على خلفية حريق المجمع العلمي.

فبراير 2015

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ230 متهما في القضية بينهم "النهري" - غيابيًا - وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

12 يونيو 2017

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بصرف الفنان طارق النهري، المتهم في قضية أحداث مجلس الوزراء، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، عقب تقديمه طلب إعادة إجراءات لمحاكمته في القضية، التي تتضمن حريق المجمع العلمي، والمحدد لها جلسة 7 أغسطس المقبل لنظرها.

وتبين أن النهري سلم نفسه إلى النيابة، وقدم طلبًا بإعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى، ولم يتم القبض عليه، وأنه حضر إلى مقر النيابة العامة بصحبة محاميه، ودون حراسة.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة الفنان طارق النهري بالسجن المؤبد غيابيًا بتهمة حرق المجمع العلمى في أحداث مجلس الوزراء، خلال ديسمبر 2011، حيث نسبت النيابة العامة إلى المتهم تهم "إثارة الشغب والفوضى في الأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء".

7 أغسطس 2017

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قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ضبط وإحضار الفنان طارق النهري، في أولى جلسات نظر إعادة إجراءات محاكمته في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي أجلتها المحكمة لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

17 أكتوبر 2017

أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة إجراءات محاكمة الفنان طارق النهري، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه في أحداث مجلس الوزراء وحرق مبنى المجمع العلمي، لجلسة 15 نوفمبر 2017؛ للمرافعة وعلى النيابة تقديم مذكرة لعدم ضبط وإحضار طارق النهري.

23 ديسمبر 2017

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل إعادة محاكمة الفنان طارق النهري، و3 آخرين في أحداث مجلس الوزراء، وحرق المجمع العلمي لجلسة 24 فبراير، لاستكمال سماع الشهود.

كانت المحكمة قضت بمعاقبة الفنان طارق النهري غيابيًا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي، والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

7 مارس 2018

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سادس جلسات إعادة محاكمة الفنان طارق النهري وآخرين، في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 21 أبريل 2018 لاستكمال المرافعات.

14 مايو 2018

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الفنان طارق النهري، و3 آخرين في اتهامهم بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي.

21 يوليو 2018

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الفنان طارق النهري و3 آخرين في إعادة محاكمتهم بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي إلى جلسة 14 أغسطس إداريًا لسماع مرافعات الدفاع.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار ناجي شحاتة وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت وأحمد عبدالحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس، وكانت المحكمة عاقبت طارق النهري غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

8 سبتمبر 2018

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الفنان طارق النهرى و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي لجلسة 7 أكتوبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع ولحضور المتهمين من محبسهم.

7 نوفمبر 2018

تستأنف الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة- اليوم الأربعاء 7 نوفمبر- جلسة محاكمة الفنان طارق النهري و3 آخرين في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي، وحددت المحكمة جلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع.

أكتوبر 2019

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات ومتهم بالسجن 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، كما قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد مرعي وأحمد كامل ومحمد موسى وإسلام مصطفى ورشا خالد بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليون و684 ألف و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن 5 سنوات، كما برأت كل من محمود زهير و محمد عبدالحميد وأحمد جمال.

18 فبراير 2020

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 3 مارس، وذلك بعد إعلان النيابة إلقاء القبض على متهمين جديدين صادر ضدهما حكم غيابي.

8 يونيو 2020

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

ونسبت خلالها النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.

وأجلت نظر إعادة محاكمة 11 متهما بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لتنفيذ طلبات الدفاع.