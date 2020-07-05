تعافي 73 حالة جديدة من فيروس كورونا في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أعلنت محافظة البحيرة، تعافي 73 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفيات العزل والإحالة، إلى منازلهم ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء أمس السبت، 2021 حالة.

وأكدت المحافظة استمرار المستشفيات المخصصة للعزل في أداء دورها المنوط لها تجاه المرضى.

واوضحت أن ذلك بالتزامن مع تسهيل الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.