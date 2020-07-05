صور.. إقبال على حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت المراكز والوحدات الصحية ومكاتب الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، اقبالا من المواطنين لتطعيم أطفالهم مواليد الفترة من 1 يناير 2016 حتى 23 مارس 2018 ضد مرض "شلل الأطفال"، كونها الفئة التي لم يسبق لها تلقي هذا اللقاح.

وأشار الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، مدير مديرية الشئون الصحية، إلى أنه يجرى التطعيم باستخدام تقنية الحقن الجزيئي في طبقات الجلد، وذلك بجميع مكاتب الصحة والمراكز و الوحدات الصحية من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا يوميا ماعدا الجمعه والعطلات الرسمية.

وأوضح أن التطعيم بجرعتين يفصل بينهما شهر عن طريق الحقن في طبقات الجلد بالذراع الأيمن، ويجب احضار شهادة ميلاد الطفل مع مراعاة ارتداء "الكمامة"، وأن يكون مع الطفل مرافق واحد فقط مراعاة لعدم الازدحام.