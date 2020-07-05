طلعت مصطفى: قبول استقالة عمرو القاضي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:
قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها قبلت استقالة عمرو القاضي، نائب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وفي فبراير الماضي قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها عينت عمرو القاضي، نائبا لهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة.
وقالت المجموعة في بيان أرسلته للبورصة اليوم الأحد إن "تفهمًا من مجموعة طلعت مصطفى للظروف الطارئة التي استجدت على عمرو القاضي، والتزاماته العائلية، ولحرص المجموعة الدائم على مصالحها، قررت قبول استقالة القاضي من منصبه لظروفه الشخصية والعائلية".
وبحسب البيان فإن قبول الاستقالة جاء اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي 1 يوليو.
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