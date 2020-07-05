محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):
أعلنت السلطات الروسية، الأحد، تسجيل 134 وفاة بين المصابين بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 10161 حالة وفاة.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن السلطات الصحية رصدت خلال اليوم الأخير 6736 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة إلى 681,251 إصابة.
وتماثل 3781 مريضا للشفاء من الفيروس في البلاد منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 450,750 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 134 وفاة و6736 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.