إيطاليا: إصابات كورونا 241 ألفا و419 والوفيات 34 ألفا و854

محمد اسماعيل - القاهرة - ميلانو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 241 ألفا و419 حالة ، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأحد بتوقيت ميلانو (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34 ألفا و854 حالة . وتعافى 191 ألفا و944 من المصابين حتى الآن .

ومر حوالي 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .

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