الحكومة العراقية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف اعتداءات تركيا

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وطالب الحكومة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف اعتداءات تركيا على أراضيه، بعد شنها عملية “مخلب النمر” ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين شمال غربي العراق.
وأكدت الحكومة العراقية أن الهجمات التركية على أراضيه تسيء للسلم الإقليمي وتعتدي على سيادة البلاد وأرواح وممتلكات العراقيين.
وسلمت الحكومة العراقية السفير التركي في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين شديدتي اللهجة، مؤكدة أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها.
وذكرت الحكومة في بيان: “نحمّل الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة الى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه”.
وأضاف أن المجتمع الدولي مدعو بهذه المناسبة إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه.
وتشنّ القوات التركية باستمرار عمليات تستهدف مخابئ حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي تركيا وقواعده الخلفية في العراق.
ويخوض الحزب تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
في هذا الوقت، قتل 5 مدنيين في غارات جوية تركية شمال العراق، وفق ما أفاد مسؤولون محليون، الجمعة، وتقدمت بغداد باحتجاج رسمي.
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