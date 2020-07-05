كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 45000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 2،839،436 إصابة بفيروس كورونا ، بما في ذلك 129،676 حالة وفاة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان"

يوم السبت، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 45283 اصابة جديدة و242 حالة وفاة جديدة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وعلي صعيد اخر، أبلغت الهند عن 24،850 اصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت - وهي أكبر قفزة في يوم واحد في البلاد حتى الآن.

وقد سجلت البلاد حتى الآن 673،165 حالة إصابة بالفيروس، و19،268 حالة وفاة، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة.

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يوجد في الهند 235،433 حالة نشطة، بينما تعافى 394،227 مريض حتى الآن.

ولا تزال ولاية ماهاراشترا الغربية الأكثر تضررًا حيث ابلغت عن 200.064 اصابة و8671 حالة وفاة، تليها ولاية تاميل نادو الجنوبية، التي سجلت 107001 حالة، والعاصمة الوطنية دلهي، مع 97200 حالة معروفة.

اختبرت الهند أكثر من 9.7 مليون عينة لـ Covid-19.

وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في ألمانيا زاد بمقدار 239 ليصل إلى 196335، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وأظهرت الحصيلة أن عدد القتلى المبلغ عنه ارتفعت من 2 إلى 9012.