كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: 99٪ من حالات الإصابة بكورونا "غير ضارة تمامًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم، دون دليل، يوم السبت، أن 99 ٪ من حالات الاصابة بفيروس كورونا "غير ضارة تمامًا" خلال تصريحات بالبيت الأبيض، حيث سعى إلى التقليل من شأن الزيادة الأخيرة في حالات Covid-19.

وقال: "لقد اختبرنا الآن، ما يقرب من 40 مليون شخص. من خلال القيام بذلك، نعرض نتائج الحالات - 99 ٪ منها غير ضارة تمامًا – والتي لا يمكن لأي بلد آخر إظهارها لأنه لا يوجد بلد آخر لديه الاختبارات المتاحة لدينا. ليس من حيث الأعداد أو من حيث الجودة "، زاعمًا أيضًا أن الحالات المتزايدة ناتجة عن زيادة الاختبارات.

وتشير أحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز إلى وجود أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ووفاة ما لا يقل عن 129000 شخص.

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يعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بالمرض من أعراض خفيفة فقط، وتقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 35٪ من الحالات لا تظهر عليها أعراض، ولكن حتى الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس إلى الآخرين.

في حين قالت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات العالمي يعتبر أقل من 1 ٪، قالت أيضًا أن حوالي 20 ٪ من جميع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا يعانون من المرض بما يكفي لحاجتهم إلى الأكسجين أو رعاية المستشفى.

ولم يرد البيت الأبيض على رسالة تطلب التعليق.

